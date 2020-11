Dove vedere Argentina-Inghilterra '86: la partita di Maradona in chiaro

La celebre partita dei Mondiali '86 tra Argentina e Inghilterra sarà trasmessa in chiaro per omaggiare le magie di Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona ci ha lasciato a soli 60 anni, ma le sue magie restano impresse nella mente di tutti i tifosi: la partita più rappresentativa è sicuramente quella dei Mondiali '86, quando 'El Pibe' trascinò l' alla vittoria contro l'.

Dalla famosissima 'mano de Dios' al 'goal del secolo': il fuoriclasse argentino incantò il mondo intero con una discesa senza precedenti. Per omaggiare la figura della leggenda ex sarà riproposta la storica partita valida per i quarti di finale del Mondiale giocato in .

QUANDO VA IN ONDA ARGENTINA-INGHILTERRA '86

"La partita di Maradona" sarà lo speciale titolo della serata che celebra il compianto fuoriclasse: Argentina-Inghilterra '86 sarà trasmessa lunedì 30 novembre alle ore 21:15.

DOVE VEDERE ARGENTINA-INGHILTERRA '86 IN TV E STREAMING

Argentina-Inghilterra '86 potrà essere rivista in chiaro su La7, che ha deciso di omaggiare la leggenda del Napoli con il quarto di finale che lo consegnò alla storia. Sarà possibile seguirla anche in collegandosi direttamente al sito del canale. La partita sarà raccontata in telecronaca dalle voci di Riccardo Cucchi e Walter Veltroni.