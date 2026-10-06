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Dove vedere Argentina-Benin in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Amichevoli tra Argentina e Benin: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Come vedere Argentina-Benin con una VPN

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Argentina-Benin: data e orario

Formazioni

Stato di forma

ARG

ARG - Forma

SVI
V3-1
ING
V1-2
SPA
S1-0
BOL
V4-0
BFS
V7-0
Gol segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BEN

BEN - Forma

GUI
V1-0
NIG
D1-1
TOG
S5-1
BFS
D1-1
MAU
V2-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Classifica



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