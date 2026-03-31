Dove vedere Argentina-Zambia stanotte in tv e streaming: canale, orario di oggi, formazioni dell'amichevole

Battuta la Mauritania alcuni giorni fa, l'Argentina Campione del Mondo torna in campo nella notte italiana per affrontare la seconda amichevole primaverile, stavolta contro lo Zambia.

Teatro dell'amichevole è il leggendario impianto di Buenos Aires, Argentina, della Bombonera: si gioca all'1:15 di stanotte, quando in terra italiana sarà già arrivato mercoledì primo aprile.

Rispetto all'Argentina, Campione del Mondiale e tra le favorite per conquistare il trofeo al via a giugno, lo Zambia non è riuscito a qualificarsi all'imminente Coppa del Mondo, visto il quarto posto nel girone che ha premiato il Marocco.

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ARGENTINA (4-4-2): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Barco; Simeone, De Paul, Mac Allister, Almada; Messi, Alvarez

ZAMBIA (4-4-2): Chooma; M. Banda, Phiri, Kanda, Hamansenya; Siankombo, Bwembya, Chaiwa, Liteta; Daka, L. Banda

Forma di Argentina e Zambia

Precedenti Argentina e Zambia