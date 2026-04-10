Dove vedere Arezzo-Livorno in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un derby toscano che vale tutto. Nella domenica di Serie C Arezzo e Livorno si sfidano al Comunale, con in palio per la squadra di Christian Bucchi tre punti vitali.
Nell’ultimo turno Pattarello e compagni sono stati agganciati a quota 71 punti dall’Ascoli, in seguito al pareggio di Sambenedetto: adesso sarà testa a testa per la promozione in Serie B.
Il Livorno, dal canto suo, ha ufficialmente conquistato la salvezza nel 3-0 contro il Gubbio e potrebbe ancora entrare nella top-ten del girone B che vale i playoff.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Arezzo-Livorno in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Arezzo-Livorno anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Arezzo-Livorno: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Arezzo
AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Di Chiara; Chierico, Guccione, Ionita; Pattarello, Cianci, Tavernelli. All. Bucchi
Probabile formazione Livorno
LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Camporese, Tosto; Odjer, Bonassi, Luperini; Marchesi; Dionisi, Di Carmine. All. Venturato.