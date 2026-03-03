Goal.com
Live
Serie C
team-logoTeam Altamura
team-logoFoggia
GOAL

Dove vedere Altamura-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Altamura e Foggia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Obiettivi diversi ma una comune impellenza di vincere per raggiungerli. Altamura e Foggia si sfidano nell’infrasettimanale con prospettive e mirini diversi. 

L’Altamura vuole i playoff: biancorossi undicesimi in classifica, a pari punti col Potenza che, però, per differenza reti occupa la decima posizione.

Di contro invece c’è un Foggia in enorme difficoltà: rossoneri penultimi a quota 22, -8 dalla salvezza diretta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Altamura-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Team Altamura crest
Team Altamura
ALT
Foggia crest
Foggia
FOG

Altamura-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.

Sarà possibile seguire Altamura-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Altamura-Foggia: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Altamura e Foggia, valida per la 30^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà giovedì 5 marzo, allo stadio D’Angelo, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Altamura

ALTAMURA (3-5-2):  Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Doumbia, Grande; Rosafio, Curcio. Allenatore: Mangia.

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Pazienza, Castorri; Liguori, Tommasini, D'Amico. All. Pazienza.

Forma

ALT
-Forma

Goal segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

ALT

Ultime 4 partite

FOG

2

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

3

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
0/4
Entrambe le squadre a segno
0/4

Classifica

