Dove vedere Altamura-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Obiettivi diversi ma una comune impellenza di vincere per raggiungerli. Altamura e Foggia si sfidano nell’infrasettimanale con prospettive e mirini diversi.
L’Altamura vuole i playoff: biancorossi undicesimi in classifica, a pari punti col Potenza che, però, per differenza reti occupa la decima posizione.
Di contro invece c’è un Foggia in enorme difficoltà: rossoneri penultimi a quota 22, -8 dalla salvezza diretta.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Altamura-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Altamura-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.
Sarà possibile seguire Altamura-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.
Altamura-Foggia: ora di inizio
La gara fra Altamura e Foggia, valida per la 30^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà giovedì 5 marzo, allo stadio D’Angelo, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Altamura
ALTAMURA (3-5-2): Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Doumbia, Grande; Rosafio, Curcio. Allenatore: Mangia.
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Pazienza, Castorri; Liguori, Tommasini, D'Amico. All. Pazienza.