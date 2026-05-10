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1ª Divisione
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Michael Di Chiaro

Dove vedere Al Nassr-Al Hilal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

1ª Divisione
Al Nassr FC vs Al Hilal
Al Nassr FC
Al Hilal

Si decide la Saudi Pro League: la capolista Al Nassr di Cristiano Ronaldo affronta l'Al Hilal di Benzema e Simone Inzaghi: tutte le informazioni su dove vedere il match.

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Si decide l'esito del campionato saudita: la capolista Al-Nassr sfida l'Al-Hilal campione in carica e secondo della classe.

L'A Nassr è in vetta alla classifica della Saudi Pro League con 5 punti di vantaggio (e una partita in più) sull'Al Hilal di Simone Inzaghi. La squadra di Cristiano Ronaldo, dunque, può mettere le mani sul titolo, mentre l'Al-Hilal vuole provare a riaprire i giochi.

Di seguito tutte le informazioni su Al Nassr-Al Ittihad.

Come guardare Al Nassr-Al Hilal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Le partite del campionato saudita, tra le quali anche Al Nassr-Al Hilal, sono trasmesse da Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre, sito o app), ma si possono vedere anche su Como TV, piattaforma visibile tramite abbonamento al prezzo di 2.99 euro per tutta la stagione 2025/2026. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Al Nassr-Al Hilal: ora di inizio

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1ª Divisione - 1ª Divisione
Al-Awwal Park

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Al Nassr FC - Al Hilal

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Jesus

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Inzaghi

1ª Divisione
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Al Nassr FC
ALN
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabli formazioni Al Nassr-Al Hilal

AL-NASSR (4-2-3-1): Al-Aqudi; Al-Ghannam, Simakan, Iñigo Martinez, Yahya; Brozovic, Al-Khaibari; Coman, Mané, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. All. Jorge Jesus.

AL-HILAL (4-3-3): Bono; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, N. Al-Dawsari; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kanno; Malcolm, S. Al-Dawsari; Benzema. All. Simone Inzaghi.

Forma

ALN
-Forma

Goal segnato (subito)
16/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

HIL
-Forma

Goal segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti

ALN

Ultime 5 partite

HIL

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

6

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
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