Dove vedere Al Nassr-Al Hilal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Si decide l'esito del campionato saudita: la capolista Al-Nassr sfida l'Al-Hilal campione in carica e secondo della classe.
L'A Nassr è in vetta alla classifica della Saudi Pro League con 5 punti di vantaggio (e una partita in più) sull'Al Hilal di Simone Inzaghi. La squadra di Cristiano Ronaldo, dunque, può mettere le mani sul titolo, mentre l'Al-Hilal vuole provare a riaprire i giochi.
Di seguito tutte le informazioni su Al Nassr-Al Ittihad.
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Al Nassr-Al Hilal: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabli formazioni Al Nassr-Al Hilal
AL-NASSR (4-2-3-1): Al-Aqudi; Al-Ghannam, Simakan, Iñigo Martinez, Yahya; Brozovic, Al-Khaibari; Coman, Mané, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. All. Jorge Jesus.AL-HILAL (4-3-3): Bono; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, N. Al-Dawsari; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kanno; Malcolm, S. Al-Dawsari; Benzema. All. Simone Inzaghi.