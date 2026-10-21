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Conference League
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Ajax-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Conference League tra Ajax e Atalanta: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Conference League - Game Week 2
Johan Cruijff Arena

La partita tra Ajax e Atalanta è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire il match in TV e in streaming sono indicate di seguito.

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Ajax-Atalanta: giovedì 22 ottobre ore 21

Ajax e Atalanta si affrontano alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam in una sfida di UEFA Conference League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

I padroni di casa di Michel vengono da una settimana di alti e bassi. La sconfitta per 2-1 contro l'Hajduk Spalato in Conference League aveva aperto crepe evidenti, con i centrocampisti Sofyan Amrabat e Davy Klaassen che avevano chiesto pubblicamente una svolta. La risposta in campionato, però, è arrivata con forza: un netto 5-2 in casa del Groningen in Eredivisie ha ridato fiducia all'ambiente.

L'Atalanta di Maurizio Sarri arriva ad Amsterdam con qualche certezza in più, ma anche con qualche grattacapo. La vittoria per 3-1 sul Pafos nella prima giornata di Conference League ha dato il via alla campagna europea in modo positivo, ma la sconfitta per 3-2 contro il Milan in Serie A, nel weekend, ricorda che la continuità resta un obiettivo ancora da raggiungere.

Sarri deve fare i conti con un attacco ridimensionato: Raspadori ha lasciato il campo dopo soli 21 minuti nella gara contro il Pafos per un problema muscolare, aggiungendosi a una lista di indisponibili già lunga. La profondità della rosa nerazzurra sarà messa alla prova.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Stato di forma

AJX

AJX - Forma

WII
V5-1
EXC
D2-2
NEC
D1-1
HAS
S2-1
GRO
V2-5
Gol segnato (subito)
14/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
ATA

ATA - Forma

CGL
S1-2
JUV
S2-0
VEN
V3-1
PAF
V3-1
MIL
S3-2
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Ajax ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il convincente 5-2 in casa del Groningen in Eredivisie, che ha fatto seguito alla sconfitta per 2-1 contro l'Hajduk Spalato in Conference League. In precedenza, i lancieri avevano pareggiato 1-1 con il NEC Nijmegen e 2-2 con l'Excelsior, oltre ad aver battuto il Willem per 5-1.

L'Atalanta ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Milan in Serie A, che ha interrotto una striscia positiva. In precedenza, i nerazzurri avevano battuto il Pafos 3-1 in Conference League e il Venezia 3-1 in campionato, ma avevano ceduto sia alla Juventus per 2-0 che al Cagliari per 2-1.

Precedenti

Testa a testa

AjaxPareggioAtalanta
0
1
1
Champions League
Ajax badge
Ajax
AJX
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Champions League
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FIN
2Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 9 dicembre 2020, quando l'Atalanta si impose per 1-0 sull'Ajax nella fase a gironi della Champions League. In precedenza, il 27 ottobre 2020, la sfida in casa dell'Atalanta terminò 2-2. Il bilancio complessivo dei precedenti disponibili vede quindi l'Atalanta in vantaggio con una vittoria contro nessun successo per l'Ajax, e un pareggio.

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