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Eredivisie - Game Week 13 22 nov 2026 - 08:30 Johan Cruijff Arena

Dove vedere Ajax-ADO Den Haag: canale TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Qui sotto trovi i link diretti per avviare lo streaming.

Notizie sulle squadre e convocati

L'allenatore dell'Ajax Michel deve fare a meno di Simon Adingra, Kasper Dolberg e Anton Gaaei, tutti e tre infortunati. Per il momento non ci sono informazioni su una probabile formazione; sono attesi aggiornamenti con l'avvicinarsi della partita.

Nell'ADO Den Haag mancano Pascal Mulder, Luka Reischl e Alex Pozo per infortunio. Anche per gli ospiti non è disponibile una formazione definitiva; ulteriori informazioni arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma recente

Nelle ultime cinque partite l'Ajax ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, senza sconfitte. La gara più recente si è conclusa sul 2-2 contro l'FC Twente l'8 novembre. Prima, l'Ajax aveva battuto l'FC Midtjylland 6-1 in Conference League e l'AZ 1-0. In cinque incontri ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro.

L'ADO Den Haag ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. La vittoria più recente è stata quella per 3-1 contro lo Sparta Rotterdam il 7 novembre. In seguito, l'ADO ha perso contro il PEC Zwolle (0-1) ed è stato sconfitto dall'Excelsior '31 in Coppa d'Olanda (1-1 dopo i tempi supplementari). In quel periodo l'ADO ha segnato sei goal e ne ha subiti sette.

Precedenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato il 21 marzo 2021 in Eredivisie, quando l'Ajax ha battuto l'ADO Den Haag 5-0 alla Johan Cruijff ArenA. Nei cinque precedenti disponibili, l'Ajax ha vinto quattro volte, mentre l'ADO Den Haag non ha ottenuto alcuna vittoria. In quelle cinque partite l'Ajax ha segnato complessivamente 22 goal, contro i 4 dell'ADO.

Classifica

In Eredivisie l'Ajax occupa attualmente il terzo posto, mentre l'ADO Den Haag è diciassettesimo.