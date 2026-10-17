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Serie C
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Dove vedere AC Reggiana 1919-Torres in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

AC Reggiana 1919 vs Torres
AC Reggiana 1919
Torres
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra AC Reggiana 1919 e Torres: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Reggiana-Torres è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita.

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AC Reggiana 1919-Torres: data e orario

AC Reggiana 1919 e Torres si affrontano nel Girone B della Serie C 2026/27, con i granata che ospitano i rossoblù sardi in una sfida tra due squadre appaiate nelle zone alte della classifica.

La Reggiana arriva a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive: i granata hanno ceduto 0-1 contro lo Spezia e 1-0 contro il Perugia, un momento difficile che ha interrotto un filotto positivo culminato con il netto 4-1 in casa del Vis Pesaro.

La Torres, dal canto suo, ha trovato continuità nelle ultime settimane. I sardi hanno battuto l'Atalanta U23 per 2-1 nell'ultima uscita e non perdono da fine settembre, anche se tre pareggi nelle gare precedenti ne hanno limitato la crescita in classifica.

Le due squadre si trovano divise da un solo posto in classifica: la Torres quinta, la Reggiana sesta. Il risultato di questa gara potrebbe ridisegnare gli equilibri nella parte alta del girone.

Per chi vuole seguire il match, di seguito tutte le informazioni su dove vedere Reggiana-Torres in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte Reggiana non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile: gli aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Anche per la Torres la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su assenze o diffidati, con la probabile formazione rossoblù che sarà resa nota a ridosso della gara.

Stato di forma

ACR

ACR - Forma

GUM
D1-1
VIS
V1-4
LAT
V1-0
PER
S1-0
SPE
S0-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
TOR

TOR - Forma

PNS
V2-1
FOR
D1-1
VAD
D0-0
CAM
D1-1
ATA
V2-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Reggiana ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C, con sette gol segnati e tre subiti. I granata hanno perso le ultime due uscite, 0-1 contro lo Spezia e 1-0 contro il Perugia, dopo aver battuto il Vis Pesaro per 4-1 in trasferta. La Torres ha ottenuto tre risultati utili nelle ultime cinque partite, con due vittorie e tre pareggi, realizzando sette reti e incassandone cinque. I rossoblù vengono dalla vittoria per 2-1 contro l'Atalanta U23 e non perdono da fine settembre.

Precedenti

Testa a testa

AC Reggiana 1919PareggioTorres
3
0
1
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
1
Torres badge
Torres
TOR
0
FIN
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
0
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
2
FIN
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
1
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
FIN
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
1
Torres badge
Torres
TOR
0
FIN
4Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/4
Entrambe le squadre hanno segnato0/4

L'ultimo scontro diretto tra le due squadre, disputato in Serie C nel marzo 2023, ha visto la Reggiana imporsi per 1-0 in casa propria. Nel novembre 2022 era stata invece la Torres a vincere, battendo i granata per 2-0 tra le mura amiche. Nei quattro precedenti disponibili, la Reggiana conta due vittorie contro le due della Torres.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
9621165+1120
V
S
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
LivornoLivornoLIV
104421514+116
D
D
S
V
D
5
TorresTorresTOR
94321110+115
V
D
D
D
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
8422127+514
S
S
V
V
D
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
9342118+313
D
V
S
D
D
8
PerugiaPerugiaPER
9414914-513
S
V
V
S
S
9
CampobassoCampobassoCAM
93331314-112
S
D
V
D
D
10
PescaraPescaraPES
93331112-112
D
V
S
V
D
11
ForliForliFOR
92521413+111
D
S
D
D
D
12
VadoVadoVAD
932488011
V
V
D
S
S
13
LatinaLatinaLAT
9243910-110
V
D
D
S
D
14
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
15
Atalanta U23Atalanta U23ATA
8305813-59
S
S
S
V
V
16
PianesePianesePNS
9144610-47
D
V
S
D
S
17
PinetoPinetoPIN
8143611-57
S
S
D
D
V
18
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
19
SambenedetteseSambenedetteseSAM
91351215-36
D
V
S
D
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B della Serie C 2026/27, la Torres occupa la quinta posizione mentre la Reggiana è sesta: due squadre separate da un solo posto in classifica in questa fase della stagione.


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