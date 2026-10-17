Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 08:30

Reggiana-Torres è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita.

Come vedere AC Reggiana 1919-Torres con una VPN

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AC Reggiana 1919-Torres: data e orario

AC Reggiana 1919 e Torres si affrontano nel Girone B della Serie C 2026/27, con i granata che ospitano i rossoblù sardi in una sfida tra due squadre appaiate nelle zone alte della classifica.

La Reggiana arriva a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive: i granata hanno ceduto 0-1 contro lo Spezia e 1-0 contro il Perugia, un momento difficile che ha interrotto un filotto positivo culminato con il netto 4-1 in casa del Vis Pesaro.

La Torres, dal canto suo, ha trovato continuità nelle ultime settimane. I sardi hanno battuto l'Atalanta U23 per 2-1 nell'ultima uscita e non perdono da fine settembre, anche se tre pareggi nelle gare precedenti ne hanno limitato la crescita in classifica.

Le due squadre si trovano divise da un solo posto in classifica: la Torres quinta, la Reggiana sesta. Il risultato di questa gara potrebbe ridisegnare gli equilibri nella parte alta del girone.

Per chi vuole seguire il match, di seguito tutte le informazioni su dove vedere Reggiana-Torres in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte Reggiana non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile: gli aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Anche per la Torres la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su assenze o diffidati, con la probabile formazione rossoblù che sarà resa nota a ridosso della gara.

Stato di forma

La Reggiana ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C, con sette gol segnati e tre subiti. I granata hanno perso le ultime due uscite, 0-1 contro lo Spezia e 1-0 contro il Perugia, dopo aver battuto il Vis Pesaro per 4-1 in trasferta. La Torres ha ottenuto tre risultati utili nelle ultime cinque partite, con due vittorie e tre pareggi, realizzando sette reti e incassandone cinque. I rossoblù vengono dalla vittoria per 2-1 contro l'Atalanta U23 e non perdono da fine settembre.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due squadre, disputato in Serie C nel marzo 2023, ha visto la Reggiana imporsi per 1-0 in casa propria. Nel novembre 2022 era stata invece la Torres a vincere, battendo i granata per 2-0 tra le mura amiche. Nei quattro precedenti disponibili, la Reggiana conta due vittorie contro le due della Torres.

Classifica





Nel Girone B della Serie C 2026/27, la Torres occupa la quinta posizione mentre la Reggiana è sesta: due squadre separate da un solo posto in classifica in questa fase della stagione.





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