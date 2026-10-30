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Serie C
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Dove vedere AC Reggiana 1919-Sambenedettese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

AC Reggiana 1919 vs Sambenedettese
AC Reggiana 1919
Sambenedettese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra AC Reggiana 1919 e Sambenedettese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 12

Reggiana-Sambenedettese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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AC Reggiana 1919-Sambenedettese: data e orario

La Reggiana ospita la Sambenedettese nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con traiettorie di stagione molto diverse.

I granata arrivano a questo appuntamento in un momento di difficoltà concreta. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra che ha perso ritmo e continuità, scivolando in una posizione di classifica che non rispecchia le ambizioni iniziali.

La Sambenedettese, invece, ha trovato una scintilla nelle ultime settimane. I rossoblu marchigiani vengono dalla vittoria esterna per 2-1 contro il Livorno, un risultato che ha dato fiducia a una squadra che lotta per uscire dalla zona calda della graduatoria.

Il divario in classifica tra le due formazioni è netto, ma il momento di forma attuale ribalta in parte le aspettative. La Reggiana deve ritrovare solidità davanti al proprio pubblico, mentre la Sambenedettese arriva con la spinta di un risultato positivo.

Uno scontro tra una squadra di casa che cerca risposte e una ospite che vuole confermare il proprio rilancio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Reggiana non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa verranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Sambenedettese la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati su indisponibili o diffidati. Le notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

ACR

ACR - Forma

PER
S1-0
SPE
S0-1
TOR
V2-0
PIN
S2-0
GRO
S2-0
Gol segnato (subito)
2/6
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
SAM

SAM - Forma

CAM
S1-2
GRO
V1-3
LAT
D1-1
VAD
D2-2
LIV
V2-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

La Reggiana attraversa un periodo difficile: nelle ultime cinque partite di Serie C conta una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte, con tre gol segnati e tre subiti. I granata vengono da due sconfitte consecutive per 2-0, prima contro il Pineto e poi contro il Grosseto, risultati che hanno interrotto il momento positivo costruito con le vittorie sulla Torres per 2-0 e sul Latina per 1-0. La sola nota positiva del recente ciclo resta proprio il successo sulla Torres.

La Sambenedettese presenta un bilancio più equilibrato nelle ultime cinque uscite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sette gol segnati e sette subiti. I rossoblu vengono dalla vittoria per 2-1 contro il Livorno, il risultato più recente e significativo del periodo. In precedenza avevano pareggiato per 2-2 con il Vado e per 1-1 con il Latina, mentre il successo esterno per 3-1 in casa del Grosseto resta la prestazione più convincente del ciclo.

Precedenti

Testa a testa

AC Reggiana 1919PareggioSambenedettese
2
1
2
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
2
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
1
FIN
Serie C
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
0
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
FIN
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
2
FIN
Serie C
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
2
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
FIN
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
2
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
0
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie C risale al novembre 2019, quando la Reggiana ha ospitato la Sambenedettese vincendo per 2-1. Nei cinque confronti disponibili, la Reggiana conta tre vittorie contro due della Sambenedettese, con nessun pareggio a completare il bilancio.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
116412313+1022
V
D
V
S
V
4
PescaraPescaraPES
115331513+218
V
V
D
V
S
5
TorresTorresTOR
115331312+118
V
S
V
D
D
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
115241411+317
S
S
V
S
S
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
114431412+216
S
V
D
V
S
8
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
9
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
S
V
S
V
V
10
VadoVadoVAD
114341211+115
V
D
V
V
D
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
115061316-315
V
S
V
S
S
12
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
13
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
14
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
15
ForliForliFOR
112631616012
D
S
D
S
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
112451618-210
V
D
D
V
S
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
11164610-49
D
D
D
V
S
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
111191126-154
S
S
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, la Reggiana occupa la sesta posizione mentre la Sambenedettese si trova al sedicesimo posto: i granata sono tra le squadre che puntano alla parte alta della classifica, mentre i rossoblu sono impegnati a risalire dalla zona retrocessione.

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