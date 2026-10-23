Serie A - Game Week 4 24 ott 2026 - 06:30

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi tutte le informazioni per seguire il match in live streaming.

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AC Milan-Ternana Femminile: data e orario

Il Milan Femminile ospita la Ternana Femminile in un match di Serie A che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti. Le rossonere di Suzanne Bakker cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante, mentre le umbre guidate da Marino Defendi arrivano a Milano con la fiducia di chi ha già dimostrato di saper fare risultato su campi difficili.

Il Milan non attraversa un momento particolarmente brillante: tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato raccontano di una squadra che fatica a trovare la giusta costanza. La pesante sconfitta per 4-2 contro la Roma nell'ultimo turno ha lasciato il segno, e Bakker sa che la sua squadra ha bisogno di una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte, la Ternana si presenta come una delle formazioni più in forma del momento. Le umbre hanno vinto le ultime due partite di Serie A, battendo prima il Parma e poi il Lazio, e non hanno alcuna intenzione di fare da sparring partner alle rossonere. Anzi, i precedenti recenti parlano chiaramente a favore delle ospiti.

C'è un dato che pesa come un macigno sull'umore milanista: l'ultima volta che queste due squadre si sono affrontate, a maggio, la Ternana ha vinto 1-0. Per il Milan sarà l'occasione per cancellare quella sconfitta e rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta TV o in live streaming e conoscere l'orario esatto del calcio d'inizio, continua a leggere.

Formazioni

In casa Milan, coach Suzanne Bakker non ha ancora reso note le scelte definitive per questo match. Non sono stati comunicati indisponibili o squalificate, e la probabile formazione verrà aggiornata non appena disponibile in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Ternana la situazione è simile: Marino Defendi non ha ancora diffuso indicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti nelle prossime ore.

Stato di forma

Il Milan arriva a questa partita con un ruolino di marcia che lascia a desiderare: nelle ultime cinque gare di Serie A le rossonere hanno collezionato due vittorie e tre sconfitte. L'ultimo risultato utile è la sconfitta per 4-2 contro la Roma, un passivo pesante che fotografa le difficoltà difensive della squadra. In precedenza il Milan aveva battuto la Juventus 2-1, ma aveva anche ceduto 4-1 al Calcio Como 1907, segnando complessivamente 9 gol e subendone 11 in questo parziale.

La Ternana, al contrario, sta vivendo un ottimo periodo. Le umbre hanno vinto le ultime due partite, superando il Parma 2-1 in trasferta e battendo il Lazio 1-0 nel turno più recente. Su cinque partite il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte, con 4 gol segnati e 4 subiti: un dato che evidenzia solidità difensiva e capacità di fare risultato anche con il minimo scarto.

Precedenti

Nei precedenti più recenti tra le due squadre è la Ternana ad avere la meglio. L'ultimo confronto, disputato il 17 maggio 2026 con le umbre in casa, è terminato 1-0 in favore della Ternana. Prima di quella sfida, il Milan si era imposto nettamente per 3-0 nel match casalingo del gennaio 2026. Nei due incroci disponibili, dunque, una vittoria per parte con la Ternana che ha però l'ultima parola.

Classifica





In classifica di Serie A Femminile, la Ternana occupa la quarta posizione, mentre il Milan si trova all'ottavo posto: un divario che rende questo match particolarmente importante per le rossonere, chiamate a recuperare terreno sulle avversarie di giornata.





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