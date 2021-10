L'Italia sfida la Svizzera il 12 novembre 2021 nel Gruppo C di qualificazioni UEFA ai Mondiali di Qatar 2022: in questa pagina tutte le informazioni.

"La partita dell'anno". Così il commissaria tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha definito la sfida valida per il Gruppo C di qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar contro la Svizzera.

La Nazionale, campione d'Europa in carica e reduce dal terzo posto in Nations League, affronterà gli elvetici in una sorta di spareggio per l'accesso diretto alla Coppa del Mondo.

Gli 'Azzurri' sono avanti in classifica con il primo posto nel Gruppo C con 14 punti, tre in più della Svizzera che però ha una gara in meno.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-SVIZZERA

Italia-Svizzera, gara valida per il Gruppo C di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si giocherà il 12 novembre 2021. Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 20:45.

DOVE SI GIOCA ITALIA-SVIZZERA

La sfida Italia-Svizzera si disputerà regolarmente allo stadio 'Olimpico' di Roma il 12 novembre 2021.

Nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile cambio di sede per le condizioni pessime del terreno di gioco dell'impianto capitolino, che prima di quella sfida ospiterà Roma-Bodo/Glimt di Conference League giovedì 4 novembre e Lazio-Salernitana domenica 7 novembre, oltre al test match di rugby tra la Nazionale e gli All Blacks sabato 6.

Sport e Salute, società che gestisce gli eventi dello stadio Olimpico, ha confermato che Italia-Svizzera si giocherà regolarmente nella Capitale.