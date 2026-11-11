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UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

Italia-Francia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in live streaming gratuito su RaiPlay. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita.

Il San Siro di Milano ospita Italia e Francia in una sfida valida per la UEFA Nations League A, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per consolidare la propria posizione nel Gruppo 1.

Roberto Mancini ha scelto questa finestra internazionale per puntare con decisione sui giovani, integrando nel gruppo diversi talenti emergenti come il terzino del Chelsea Marco Palestra e il trequartista del Como Mattia Liberali. Il tecnico azzurro ha ammesso apertamente di non disporre al momento di un regista di ruolo, citando la mancanza di un profilo alla Jorginho come uno dei nodi da sciogliere per il futuro della Nazionale.

La serata sarà però segnata anche da un'assenza pesante: Nicolo Zaniolo, uno degli elementi di maggiore esperienza convocati da Mancini, ha lasciato il ritiro di Coverciano per ragioni strettamente personali. Il fantasista dell'Udinese ha tenuto a precisare su Instagram che la sua uscita non ha nulla a che fare con infortuni o tensioni interne, ribadendo il proprio attaccamento alla maglia azzurra.

Anche Zinedine Zidane affronta questa doppia sfida con l'infermeria affollata. Dopo la rinuncia di Marcus Thuram per un problema al tendine del bicipite femorale destro e il forfait del difensore Pierre Kalulu, ora è Aurélien Tchouaméni a tenere col fiato sospeso lo staff medico francese: il centrocampista del Real Madrid si è sottoposto ad esami dopo aver accusato un fastidio pubico durante una sessione tattica a Clairefontaine. Kylian Mbappé, invece, è regolarmente a disposizione di Zidane dopo aver saltato le ultime tre convocazioni per infortunio, e il capitano dei Bleus sembra in ottima condizione mentale secondo le parole del compagno di squadra Ibrahima Konaté.

La partita si preannuncia equilibrata: le due squadre si sono già affrontate in questa stessa edizione della Nations League, pareggiando 1-1 a ottobre. Per seguire ogni momento della sfida, di seguito trovi tutte le informazioni su come vedere Italia-Francia in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Lo staff tecnico azzurro non ha reso nota la formazione probabile né comunicato infortuni o squalifiche ufficiali in vista del match. Mancini ha però indicato che aggiornerà la rosa con le ultime valutazioni fisiche nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte francese, la situazione è più complessa. Marcus Thuram è stato rilasciato al club per un problema al tendine del bicipite femorale destro, mentre Pierre Kalulu è anch'egli indisponibile. Aurélien Tchouaméni si è sottoposto ad accertamenti medici dopo un fastidio pubico accusato in allenamento: la sua presenza è da valutare. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori sono attesi nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Italia arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Gli azzurri hanno vinto l'ultima gara disputata, superando la Turchia per 3-1 il 5 ottobre, e in precedenza avevano battuto ancora la Turchia per 4-1 in trasferta. L'unica sconfitta nel periodo risale alla sfida contro il Belgio, persa 2-0. Complessivamente, la squadra di Mancini ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5 in questo arco di tempo.

La Francia si presenta invece in forma convincente, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I Bleus hanno battuto il Belgio 4-1 nella gara più recente e non perdono da luglio, quando furono sconfitti dall'Inghilterra per 6-4 ai Mondiali. In Nations League, la squadra di Zidane ha mostrato solidità difensiva e qualità in attacco, segnando 8 reti e subendone 4 nelle ultime quattro partite della competizione.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2 ottobre 2026, quando Francia e Italia si divisero la posta in palio con un 1-1 in Nations League. Guardando agli ultimi cinque incontri, la Francia ha ottenuto tre vittorie contro una dell'Italia, con un pareggio. I Bleus si sono imposti per 3-1 in entrambe le sfide della precedente edizione della Nations League nel 2024, mentre l'Italia non batte la Francia da un'amichevole del 2018 vinta dai transalpini 3-1.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Francia FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 V D V V 2 Italia ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 V D V S 3 Belgio BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 S V S V 4 Turchia TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 S S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

Nel Gruppo 1 della Nations League A, la Francia occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Italia è seconda.