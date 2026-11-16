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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
Lelio Donato

Dovbyk lascia il Bologna già a gennaio? La possibile interruzione anticipata del prestito e la posizione della Roma

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L'attaccante ucraino è finito ai margini del Bologna dove Palladino gli preferisce sia Odgaard che Piccoli. Se la situazione non dovesse cambiare si valuta l'interruzione anticipata del prestito, ma serve l'ok della Roma e una nuova squadra.

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Dopo una stagione a dir poco deludente con la Roma, anche perché pesantemente condizionata dagli infortuni, Artem Dovbyk sperava di rilanciarsi al Bologna ovvero una città che ha spesso rigenerato bomber in difficoltà.

La cura però, almeno al momento, non sembra aver dato i risultati sperati. Anzi. Dovbyk è di fatto uscito dalle rotazione di Raffaele Palladino che lo ha punzecchiato pubblicamente e per il quale è diventato addirittura la terza scelta in attacco. Da qui le voci di un possibile divorzio tra le parti già a gennaio.

COME STA ANDANDO DOVBYK AL BOLOGNA

Artem Dovbyk in estate ha lasciato la Roma per trasferirsi al Bologna, dove è approdato a titolo temporaneo con opzione di acquisto in favore della società emiliana. L'ucraino avrebbe di fatto dovuto essere il sostituto di Santiago Castro che ha fatto il percorso inverso, ma le cose finora sono andate molto diversamente.

L'ex Girona non è mai partito titolare nelle prime undici giornate di campionato e ha messo insieme appena cinque presenze per un totale di 105' in campo. Dovbyk si era sbloccato a inizio settembre contro il Sassuolo, ma subito dopo è stato costretto a fermarsi per infortunio e da quel momento di fatto non si è più visto.

LA SCELTA DI PALLADINO

Il nuovo allenatore del Bologna, subentrato al posto dell'esonerato Domenico Tedesco, ha fatto subito scelte precise anche in attacco. Scelte che al momento non prevedono la presenza in campo di Artemo Dovbyk.

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Il tecnico ha concesso all'ucraino solo ventuno minuti complessivi e in quattro occasioni lo ha tenuto per tutta la partita in panchina senza farlo subentrare. Il tutto nonostante l'assenza di Roberto Piccoli, che è rientrato solo poco prima della sosta. Palladino infatti ha preferito schierare come prima punta Odgaard piuttosto che puntare su Dovbyk. E nelle rotazioni c'è anche Enem.

Una scelta che Palladino ha pubblicamente spiegato in conferenza: "Abbiamo avuto un confronto con Dovbyk e lui ha cercato di mettere in pratica le mie richieste. Non ha la condizione per reggere novanta minuti ".

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COSA SUCCEDE A GENNAIO

Se la situazione di Dovbyk non cambierà nelle prossime settimane e il suo minutaggio aumentare in modo considerevole, non è escluso che l'ucraino possa decidere di lasciare Bologna già durante la finestra invernale. Magari per tornare in Spagna dove sulle sue tracce si sarebbe messo il Valencia.

Dovbyk d'altronde in Liga ha lasciato ottimi ricordi e nel 2023/24 si era laureato capocannoniere del campionato col Girona, realizzando ventiquattro goal in trentasei presenze. Ma per l'interruzione anticipata del prestito al Bologna serve ovviamente l'ok della Roma che ancora detiene il cartellino dell'attaccante e spera di riuscire a cederlo definitivamente tra qualche mese.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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