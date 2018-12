Doumbia supera Fekir al primo posto - Ligue 1 Performance Index

Il Reims ringrazia il nazionale del Mali, a segno nel 2-1 casalingo contro lo Strasburgo.

Il neo-promosso Reims sta vivendo un grande ritorno nel campionato maggiore, grazie anche alla vittoria per 2-1 di sabato contro lo Strasburgo.

I tre punti conquistati nell'ultima gara hanno infatti permesso al club di risalire fino all'ottavo posto in classifica e, nonostante la Ligue 1 sia molto competitiva in questa stagione, di affermarsi in una buona posizione per evitare di finire nella dura lotta per non retrocedere.

Il Reims è riuscito a conquistare questa posizione soprattutto grazie al suo eccellente record difensivo ma contro il Racing Strasburgo è stato bravo ad attirare l'attenzione sulla parte opposta del campo, con la stella Moussa Doumbia protagonista.

Il 24enne centrocampista del Mali ha impiegato infatti solamente sei minuti per aprire le marcature. Ha spinto in rete dal limite dell'area un cross proveniente da metacampo, con un tiro che si è infranto sul palo prima di finire dritto all'angolino.

L'ottima prestazione dell'ex Rostov gli ha permesso di conquistare il primo posto nel weekend nella Ligue 1 Performance Index, una misura statistica fornita da Opta per segnare ogni giocatore della Ligue 1 in una scala da zero a cento in ogni partita.

Doumbia, il cui compagno di squadra Mathieu Cafaro ha conquistato il 10° posto questa settimana, ha realizzato un impressionante punteggio di 98.3, superando anche il giocatore del Lione Nabil Fekir in testa alla classifica.

Il vincitore della Coppa del Mondo si è affermato negli anni come uno dei migliori giocatori del campionato, soprattutto grazie alla sua abilità nel fornire ottime prestazioni nelle gare più importanti. Lo ha fatto anche domenica contro il Monaco, nella dilagante vittoria del suo Lione.

Ha infatti spinto in rete un cross di Kenny Tete per il secondo goal del Lione, nel facile 3-0 conquistato contro gli uomini di Thierry Henry.

Houssem Aouar, protagonista di un'altra grande partita a centrocampo, aveva invece aperto le marcature, salendo così al sesto posto di questa classifica.

A completare il podio di questo fine settimana è stato poi il subentrato del Nimes Rachid Alioui. Non è riuscito a spingere la sua squadra a conquistare un punto nella gara casalinga contro il Lille ma il recupero fino al 3-2 finale è stato soprattutto merito del suo contributo dopo essere entrato in campo dalla panchina.

Con la sua squadra in svantaggio per 3-0, si è infatti avventato su un errore del portiere avversatio Mike Maignan, segnando da quasi 25 metri un goal che ha regalato un finale di partita intenso.

A segnare per la squadra di Bernard Blaquart è stato poi un altro subentrato dalla panchina, Clement Depres, protagonista nella rimonta del Nimes con il suo punteggio di 94.3 che sarebbe potuto essere ancora migliore.

Costretto a giocare in 10 uomini dopo solo un quarto d'ora di gioco, il Lille ha dovuto giocare in contropiede per gran parte dell'incontro, aspetto che ha facilitato i suoi attaccanti Jonathan Bamba e Nicolas Pepe. I due sono infatti riusciti a mettere in mostra le loro qualità entrando così nella top 10 della classifica Performance Index.

Il goal di Pepe potrebbe essere considerato il migliore dei due, grazie a un tiro nell'angolino dopo un importante azione in solitaria. In classifica si è però dovuto fermare alle spalle del compagno di squadra per pochi punti.

Anche Rafael Leao, costretto a lasciare la partita in anticipo a causa dell'espulsione, è riuscito a entrare nella top 10, rimpiangendo così il fatto di non aver potuto disputare più minuti.

Nell'elites di questa settimana si trova anche è il giocatore del Saint-Etienne Lois Diony, grazie a una rete contro il Nizza, decisiva per interrompere la striscia di oltre 10 ore senza subire goal in Ligue 1 della squadra casalinga.

La Ligue 1 si fermerà per la pausa natalizia dopo il fitto programma di partite di sabato prossimo. Il Montpellier ospiterà il Lione in quello che promette di essere un match importantissimo per le posioni di classificano che valgono la zona Champions League.