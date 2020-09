Tuttosport - Douglas Costa verso il Wolverhampton, la Juventus torna su Chiesa

Il laterale brasiliano potrebbe andare in Premier League grazie a Jorge Mendes. Nel mentre la Juventus studia le alternative.

Mentre Alvaro Morata sta per cominciare la sua prima giornata alla Juventus (nuovamente), c'è un giocatore che potrebbe invece lasciare la Vecchia Signora. Stiamo parlando di Douglas Costa, su cui la società riflette da tempo e ormai è intenzionata a lasciarlo partire a fronte di una buona offerta.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', per lui si prospetta una seria ipotesi all'orizzonte: il Wolverhampton. Grazie a un assist di Jorge Mendes, il super agente di Cristiano Ronaldo. Il manager portoghese, di casa al Wolverhampton, sta cercando di chiudere lo juventino ai dopo avergli liberato lo spazio con la cessione di Diogo Jota al di Jurgen Klopp.

L'articolo prosegue qui sotto

La trattativa avanza spedita, ma non è ancora chiusa. In sono convinti che il potrebbe tornare a farsi sotto per Douglas Costa.

Altre squadre

Intanto la lavora già sulle alternative al brasiliano. Ad Andrea Pirlo servirebbe un giocatore di fascia, magari più centrocampista rispetto a Douglas Costa. Il primo profilo risponde al nome di Federico Chiesa, pupillo ormai da tempo della Juventus.

I contatti tra la Juventus e la proseguono tramite intermediari. Rocco Commisso chiede ancora dai 50 ai 60 milioni per il cartellino di Chiesa, anche se potrebbe abbassare leggermente le pretese con il passare dei giorni.