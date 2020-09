Corriere dello Sport - Douglas Costa rifiuta il Wolverhampton, Juve bloccata su Chiesa

Ultimi giorni di fuoco per la Juventus, che cerca una soluzione sulle fasce: l'obiettivo è Chiesa, ma Douglas Costa blocca tutto.

Il calciomercato potrebbe ancora riservare qualche operazione alla , anche se, e questa è la premessa, si tratta di una corsa contro il tempo. Con il nuovo modulo di Andrea Pirlo, la dirigenza bianconera ha capito di aver bisogno di un giocatore diverso sulla fascia.

Il profilo ideale, che piace molto ad Andrea Pirlo, è sempre quello di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', però, c'è una situazione che al momento blocca il potenziale acquisto del giocatore della : la permanenza di Douglas Costa.

Il brasiliano è uno dei giocatori che la Juventus vorrebbe vendere, anche perché si tratta di uno che garantirebbe un buon gruzzolo alla dirigenza per poter piazzare poi un colpo in entrata.

L’esterno brasiliano ha rifiutato il Wolverhampton e non appare intenzionato a lasciare , a meno che si presentino prospettive interessanti, di alto profilo. Un’occasione potrebbe arrivare dal , che sta cercando proprio un giocatore in quel ruolo.

La attende e tiene aperto il tavolo della trattativa con la Fiorentina. Commisso ha valutato il cartellino di Chiesa sempre sui 70 milioni di euro, ma con la crisi in corso potrebbe scendere intorno ai 50 milioni di euro.

I bianconeri, in ogni caso, non potrebbero pagare in un’unica soluzione l’ammontare e per questo propongono un affare 'modello Morata'. Un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare automaticamente obbligo al verificarsi di determinate condizioni.