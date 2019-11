Douglas Costa premiato dall'UEFA: il goal a Mosca è il più bello della settimana

Il goal decisivo firmato nel recupero di Lokomotiv-Juventus da Douglas Costa è stato scelto come il più bello della settimana di Champions League.

Un goal bellissimo quanto decisivo. Douglas Costa non poteva scegliere modo migliore per tornare da protagonista in dove peraltro, con la maglia della , non aveva ancora mai segnato.

La prima rete europea in bianconero è arrivata finalmente proprio a Mosca in pieno recupero, regalando alla Juventus i tre punti fondamentali per chiudere il discorso qualificazione con due turni di anticipo. E non solo.

Il goal di Douglas Costa infatti è stato premiato come il più bello della settimana di Champions League battendo Sterling del , Oxlade-Chamberlain del e Kondogbia, ex oggi al .

A raccontare la splendida azione del goal di Mosca, intervistato da 'Sky Sport', è stato lo stesso Douglas Costa.

"Ero in posizione da trequartista e faticavo a trovare spazio. Quindi anche parlando con Bonucci e Dybala ho deciso di spostarmi a sinistra. Quando ho superato i due difensori ho visto che potevo puntare la porta. E' stato bravo anche a Higuain a vedermi".

La Juventus sentitamente ringrazia: Douglas Costa è tornato.