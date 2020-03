Douglas Costa: "Il taglio agli stipendi? La Juve non è responsabile del virus"

Douglas Costa parla dal Brasile a 'Esporte Interativo', rivelando anche la data del suo ritorno: "Se tutto va bene torno tra il 15 ed il 20 aprile".

Douglas Costa si trova in , dopo aver lasciato l' per andare a trovare la figlia e trascorrere questo difficile periodo in patria. Il giocatore aspetta segnali positivi dall'Italia, anche se in questo senso al momento non si registra nessuna buona notizia.

Ai microfoni di 'Esporte Interativo', Douglas Costa ha rilasciato una intervista, cominciando a parlare prima di tutto del taglio degli stipendi alla .

"Parlare di stipendi è sempre complicato, perché è ovvio che quando dici ad un giocatore di rinunciare allo stipendio lui faccia delle complicazioni. Però noi sapevamo che tutto sarebbe potuto peggiorare per via del coronavirus, abbiamo parlato con tutto il resto della squadra, sapevamo che la situazione avrebbe compromesso i nostri guadagna. D'altronde non biasimo la Juventus, mica è responsabile del virus o sapevano che sarebbe successa questa cosa".

"Pensavo di tornare il 3 aprile in Italia ma ho parlato con Chiellini e mi ha detto che ancora non è ora di ricominciare. Se tutto va bene tornerò tra il 15 ed il 20 aprile".

Sul suo ritorno in Italia, rispetto a qualche giorno fa, Douglas Costa è invece più pessimista.