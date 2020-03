Douglas Costa dal Brasile: "Qui per mia figlia, torno il 3 aprile"

Il calciatore della Juventus attraverso una diretta su Instagram fa sapere il motivo della sua partenza: "Sono venuto in Brasile per mia figlia".

Settimana scorsa ha fatto discutere il rientro in Brasile di Douglas Costa, che ha lasciato l'isolamento in informando la . In un primo momento si era parlato di motivi familiari dietro la scelta del giocatore bianconero.

Oggi è il calciatore stesso, attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, a parlare del suo rientro in , spiegando tutto:

"Sono tornato in Brasile per mia figlia, ma rientro in Italia giorno 3 aprile".

Tutto chiarito quindi per Douglas Costa, che ha già comunicato la data del rientro. In attesa, magari, che arrivi qualche notizia sulla ripresa o meno della stagione calcistica.