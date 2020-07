Douglas Costa criptico: "A volte le scuse non bastano, me ne rendo conto..."

Il giocatore della Juventus ha chiesto perdono, probabilmente, per l'ennesimo infortunio: "Farò di tutto per guarire e combattere fino alla fine".

Contro la , la ha conquistato il suo nono Scudetto consecutivo. Una striscia di successi enorme per i bianconeri, che ora puntano a vincere anche la . In Europa almeno inizialmente però non ci sarà Douglas Costa, infortunatosi qualche giorno fa ed out per tutto agosto.

Lesione all'adduttore per Douglas Costa, che non solo dovrà rinunciare alle ultime due gare di campionato, ma anche alla sfida contro il e alle eventuali partite successive dei quarti, semifinale e finale. Dopo il successo contro la Sampdoria, sui social è arrivato anche un criptico messaggio.

Douglas Costa ha infatti parlato di scuse, secondo molti proprio per l'ennesimo infortunio, uno dei tanti che ne hanno ampiamente limitato l'utilizzo nell'ultimo triennio:

"A volte le scuse non bastano, mi rendo conto, sarà il tempo ad appianare le cose. Intanto vi dico che sono super felice si aver vinto il terzo scudetto di fila con la Juventus che è la mia seconda famiglia, e farò di tutto per guarire e combattere con voi fino alla fine. Forza Juventus, i Campioni dell’ siamo noi!".

Le parole di Douglas Costa lasciano presagire in teoria ad un possibile ritorno in campo per la final eight di Champions in quel di Lisbona: qualcosa che i compagni della Juventus dovranno però raggiungere senza di lui. Poi, tra qualche settimana, si conoscerà il suo futuro, viste le tante voci degli ultimi mesi.

Sicuramente Douglas Costa sarebbe stato un giocatore essenziale contro il Lione, visto il suo carattere europeo decisivo: nel saltare l'uomo in pochi sono lui, Sarri e i tifosi lo sanno. Al suo posto potrebbe giocare Cuadrado come ala, o in alternativa Bernardeschi insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo.

L'ultimo subito in ordine di tempo, è il quarto infortunio stagionale per Douglas Costa, che per colpa di diversi k.o ha dovuto saltare già 18 gare di campionato. Che diventeranno 20 in virtù dell'indisponibilità per le sfide finali contro e .