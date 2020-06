Douglas Costa contro un tifoso: "Vai a fanculo tu e tua sorella"

Un tifoso su Twitter critica Douglas Costa, anche per i suoi Tik Tok, e lui risponde piccato: "Vai a fanculo tu e tua sorella".

Ancora polemiche attorno a Douglas Costa, e stavolta non per qualche suo infortunio muscolare. Dopo non aver giocato da titolare la partita di ieri contro il , un tifoso lo ha punzecchiato in modo certamente non garbato su Twitter.

L'esterno della è uno che risponde sempre molto ai tifosi sui social network, essendo anche un assiduo praticante.

Il tifoso lo invita a continuare a stare su Tik Tok (Douglas Costa fa molti video su quella piattaforma) e poi diciamo gli fa notare di non essere in splendida forma dal punto di vista fisico. Il brasiliano a questo punto non ci vede più.

"Vai a fanculo tu e tua sorella (figlio di puttana)".

Un nervosismo palese da parte del giocatore della Juventus, sicuramente non contento menno lui dell'apporto che (non) sta dando alla sua squadra in questa stagione.