Douglas Costa alla festa di Neymar dopo l'incidente: la Juventus non gradisce

La Juventus non ha gradito, post incidente, il blitz parigino di Douglas Costa al compleanno di Neymar. Ma non ci sarà nessuna multa.

Party da urlo per Neymar, che lunedì sera a Parigi ha festeggiato – in grande stile – il suo ventisettesimo compleanno. Presenti all'evento tante celebrità appartenenti al mondo del pallone, e non solo, tra cui Douglas Costa. Nulla di inusuale, a maggior ragione considerando i due giorni liberi concessi da Max Allegri alla squadra.

Ma l'altro ieri mattina, prima del blitz nella capitale francese, il 28enne esterno brasiliano era stato coinvolto in un brutto incidente stradale sulla A4 nei pressi di Santhià. Per lui un grosso spavento e nessuna conseguenza. Per il conducente dell'auto tamponata dallo juventino, costretto alle cure in ospedale, qualche graffio e fortunatamente nulla di rilevante.

Archiviato rapidamente il botto, l'ex Bayern Monaco è sbarcato in terra transalpina per celebrare il connazionale. Atteggiamento poco gradito dalla Juventus, che avrebbe preferito osservare un comportamento più responsabile. Nessuna multa, ma una leggera ramanzina. Proprio ciò che serve in vista dei mesi chiave della stagione.

Intanto, Douglas Costa salterà la sfida di Reggio Emilia a causa del problema al quadricipite patito contro il Parma. Il numero 11 bianconero, infatti, ieri pomeriggio non si è allenato e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.