Dortmund in ansia per Haaland: esce zoppicando dopo uno scontro con l'arbitro

Oltre al danno, anche il rischio beffa. Un pomeriggio nero contro il per il : ha perso il Klassiker e probabilmente il campionato, rischia di perdere anche Erling Haaland.

Al 72' l'attaccante norvegese è stato sostituito da Giovanni Reyna. Non una scelta tecnica, visto che l'ex era l'unico attaccante di ruolo a disposizione di Lucien Favre.

Mentre usciva a fondo campo, Haaland ha iniziato a zoppicare, rientrando lentamente in panchina senza riuscire a camminare normalmente. Già nei minuti precedenti sembrava aver manifestato fastidi di natura muscolare.

I problemi sarebbero iniziati dopo uno scontro con Tobias Stieler. Che, però, di mestiere fa l'arbitro e non il calciatore, ma l'arbitro. Scontro dal quale Haaland ha avuto la peggio.

Erling Haaland twisted his knee in a collision with the referee. pic.twitter.com/5PFiBh0Jwk