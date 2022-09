Doppio infortunio in Bologna-Fiorentina: fuori Arnautovic e Dodô

Dodô fuori nel primo tempo, il capocannoniere Arnautovic nel secondo: Bologna e Fiorentina perdono un giocatore a testa.

Il capocannoniere del campionato potrebbe essere costretto a fermarsi. Marko Arnautovic ha dovuto lasciare il campo a poco più di 20 minuti dalla conclusione di Bologna-Fiorentina, fermato da un problema muscolare che, a giudicare dalla gestualità e dall'espressione del centravanti austriaco, sembra essere quantomeno serio.

Arnautovic, autore della rete del 2-1 bolognese dopo il vantaggio della Fiorentina con Martinez Quarta e il quasi immediato pareggio di Barrow, ha mancato il tris non riuscendo a superare Terracciano con un tocco morbido. E nell'occasione è rimasto a terra sofferente, portandosi subito la mano al flessore della coscia sinistra.

Un'immagine già preoccupante di suo, e ancor più quando Arnautovic è stato costretto a uscire dal campo, salutato dall'ovazione del pubblico presente al Dall'Ara: al suo posto Luca Vigiani, presente in panchina in attesa che Thiago Motta prenda le redini del Bologna, ha inserito Orsolini.

L'infortunio di Arnautovic è il secondo di un pomeriggio particolarmente sfortunato per i giocatori in campo al Dall'Ara: nel primo tempo era toccato a Dodô lasciare il campo, in questo caso per un problema ancora da delineare con precisione.

Per il brasiliano, che ha messo male il piede a terra, si è trattato di un problema al polpaccio che verrà valutato nelle prossime ore. Al suo posto, Italiano ha mandato in campo un pari ruolo come Venuti.