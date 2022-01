Doppio colpo Salernitana: Dragusin si avvicina, Verdi è ufficiale

Un colpo già chiuso e un altro in arrivo. La Salernitana cerca rinforzi sul mercato per provare a scalare le posizioni in classifica e il DS Walter Sabatini è già al lavoro per regalare a Stefano Colantuono volti nuovi.

Dopo gli arrivi di Sepe e Mazzocchi, è ufficiale anche l’innesto di Simone Verdi, che arriva in prestito fino a fine stagione dal Torino, dove era ormai totalmente uscito dalle gerarchie di Ivan Juric.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92 Simone Verdi. Il calciatore indosserà la maglia numero 10".

Solo 88 i minuti giocati in stagione, con un goal, per Verdi col Toro.

In arrivo c’è anche Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002 che vestirà la terza maglia della sua stagione: il romeno ha iniziato la stagione con la Juventus prima di andare in prestito alla Sampdoria, dove ha già giocato 15 partite, soprattutto da subentrato.