Doppio colpo in canna per il Genoa: vicini Balotelli e Ranocchia

Il Genoa lavora e compie passi avanti verso Mario Balotelli e Andrea Ranocchia: i colpi potrebbero diventare ufficiali la prossima settimana.

Il nuovo direttore sportivo Faggiano sta costruendo un con grandi ambizioni, e la vittoria all'esordio contro il non ha fatto altro che incoraggiare l'ambiente a proseguire su questa strada.

Per questo Faggiano non vuole fermarsi ed è pronto a regalare a Rolando Maran anche un nuovo attaccante, "ingombrante", come Mario Balotelli. Il giocatore secondo 'La Gazzetta dello Sport' si è avvicinato parecchio nelle ultime ore.

La giornata di ieri sembra avere rappresentato una possibile svolta in tal senso, essendo emersa la reciproca volontà delle parti di portare avanti questa complessa operazione, sfruttando alcuni bonus per ingolosire Balotelli in relazione al suo contratto.

Ed in più c'è un altro colpo in canna: Andrea Ranocchia. L'accordo con l’ era stato raggiunto da tempo, mentre rimaneva da chiarire la situazione con il giocatore. La prossima settimana in tal senso potrebbe essere decisiva, con il giocatore più incline ad accettare.