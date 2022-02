Doppio colpo per l'Alessandria: ingaggiati gli svincolati Ariaudo e Barillà

La Serie B si conferma un campionato incerto dalla testa alla coda della classifica, con un mucchio selvaggio di squadre a contendersi i vari obiettivi: quello dell'Alessandria è la salvezza, anche se il quint'ultimo posto attuale non lascia tranquilli i 'Grigi'.

In soccorso di mister Moreno Longo ecco il mercato degli svincolati, fonte preziosa da cui attingere: sono ufficiali gli ingaggi di Lorenzo Ariaudo e Antonino Barillà.

"Nuovo arrivo in difesa per i Grigi con l’ingaggio di Lorenzo Ariaudo, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022. Ariaudo, 32 anni, 308 partite in carriera e 10 gol, cresciuto nel vivaio della Juventus, è stato protagonista con Moreno Longo della promozione del Frosinone in A nel 2017/18. A lui va il benvenuto dell’Alessandria Calcio e di tutta la tifoseria Grigia".

"Trentatreenne centrocampista, con 437 presenze in carriera, di cui 342 in B e 38 gol: questo l’identikit di Antonino Barilla’, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022. A Nino il benvenuto dell’Alessandria calcio e tutta la sua tifoseria".

Due rinforzi d'esperienza per l'Alessandria, considerato che il totale delle presenze accumulate in Serie A da Ariaudo (114) e Barillà (95) sfonda quota 200: il difensore era senza contratto dal termine della scorsa stagione - disputata col Frosinone dove è stato allenato proprio da Longo in precedenza - mentre il centrocampista era reduce dalla risoluzione del contratto col Monza, avvenuta lo scorso 25 gennaio.

Colpi che certificano le intenzioni di salvezza dell'Alessandria, per nulla disposta a tirare i remi in barca: l'obiettivo mai nascosto è quello del mantenimento di una categoria riabbracciata dopo un lunghissimo digiuno durato 46 anni e, gli arrivi di Ariaudo e Barillà, non fanno altro che confermarlo.