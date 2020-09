Doppio arrivo al Parma: dall'Atalanta ecco Bellanova e Melegoni

Il Parma chiude per il prestito degli atalantini Bellanova e Melegoni. In Emilia può sbarcare anche Nehuen Perez, centrale dell'Atletico Madrid.

Anche il si muove. Praticamente invariato rispetto alla scorsa stagione, se si esclude la dolorosa partenza di Kulusevski verso la , il club emiliano sta per mettere a segno le prime due operazioni della propria finestra di mercato: Raoul Bellanova e Filippo Melegoni.

Bellanova, scuola e passato anche dalla per vestire la maglia del , arriva invece dall' . Senza spazio a Bergamo, il terzino destro ha accettato, anche in questo caso in prestito secco, di trasferirsi al Parma.

Dall'Atalanta arriva anche Filippo Melegoni, considerato uno dei gioielli del futuro del calcio italiano. 21 anni, centrocampista uscito dal vivaio nerazzurro, nell'ultima stagione ha militato in prestito al in Serie B.

Per la formazione di Fabio Liverani, che ha rimpiazzato in panchina l'uomo delle promozioni Roberto D'Aversa, si tratta come detto delle prime vere operazioni della sessione di mercato. Fino a questo momento l'unico volto nuovo era Jacopo Dezi, tornato dal prestito all'Entella.

Non è ancora chiusa, invece, la trattativa che dovrebbe portare al Parma anche Nehuen Perez, centrale argentino dell' . Il club non è convinto della formula proposta dai Colchoneros, che prevede il prestito biennale senza alcuna opzione per il riscatto.