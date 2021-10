Doppietta nel test col Chieri: Kean cerca spazio alla Juventus

Nonostante le assenza di Dybala e Morata finora ha trovato poco spazio, adesso Moise Kean spera in una maglia da titolare contro la Roma.

13 minuti nel finale contro il Chelsea, sostituito all'intervallo nel derby. Nonostante le contemporanee assenze di Paulo Dybala e Alvaro Morata causa infortunio, finora Moise Kean non è riuscito a prendersi la Juventus.

L'attaccante, rientrato alla base negli ultimi giorni di mercato dopo l'improvvisa cessione di Cristiano Ronaldo, sta faticando più del previsto a reinserirsi nell'ambiente in cui è cresciuto facendosi scoprire al grande calcio.

Il tempo, ovviamente, è ancora tutto dalla sua parte ma l'inizio di stagione vissuto da Kean non è stato certo di quelli da ricordare. Basti pensare in tal senso al clamoroso errore commesso a Napoli quando, appena entrato in campo, l'ex PSG ha di fatto regalato il goal vittoria di Koulibaly.

Al momento il suo è un bottino decisamente magro: 7 presenze (due da titolare) e un solo goal, ovvero quello del momentaneo 0-1 firmato sul campo dello Spezia. Poi qualche spezzone senza mai convincere del tutto forse anche a causa di una condizione fisica non ottimale.

La Juventus comunque nutre grande fiducia nelle doti di un ragazzo che, è bene ricordarlo, deve compiere 22 anni il prossimo febbraio e nella scorsa stagione ha fatto benissimo in mezzo a campioni del calibro di Mbappè, Neymar e Icardi.

Ecco perché Kean spera di avere un'altra occasione già domenica sera contro la Roma e ha avanzato la sua candidatura rifilando una doppietta al Chieri nel test di giovedì pomeriggio alla Continassa terminato sul risultato di 7-0.

Forse non abbastanza per convincere Allegri, ma un segnale che il tecnico avrà sicuramente apprezzato. Per andare in fondo a tutte le competizioni la Juventus ha bisogno anche di Kean.