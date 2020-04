Dalla doppietta al Monza al Coronavirus: Vlahovic da montagne russe

Salvato da una cessione in prestito da una doppietta in Coppa Italia, Dusan Vlahovic si è imposto alla Fiorentina. Battendo anche il Coronavirus.

Tenerlo in rosa o prestarlo? Questo è (meglio: era) il problema. A ripensarci oggi, fa abbastanza sorridere. Eppure si parla appena di pochi mesi fa. Quando il futuro di Dusan Vlahovic sembrava essere più in bilico che mai, diviso tra la fiducia di Montella e i naturali dubbi su un calciatore forte, di prospettiva, ma - per via dell'età - ancora troppo acerbo.

Il mondo di Vlahovic, acquistato dalla nell'estate del 2017 e immediatamente inserito nelle giovanili viola, cambia per la prima volta esattamente un anno fa, tra il 5 e il 12 aprile del 2019. Viola contro , è la finale di Coppa Primavera. Dusan segna due volte all'andata e una al ritorno, portando il trofeo a Firenze. È il primo assaggio delle qualità di un centravanti vero, già potente nel fisico e dal buon feeling con le porte avversarie.

Però la Fiorentina, reduce da una stagione tribolatissima che l'ha vista salvarsi solo all'ultima giornata, ha bisogno di esperienza. In viola arrivano Kevin-Prince Boateng, prima punta a nonostante gli esordi da centrocampista/trequartista, e la stella Franck Ribery, oltre all'altro giovane Pedro.

Tutto cambia il 18 agosto, in un apparentemente insignificante terzo turno di . Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, destinato a dominare il proprio girone di Serie C, se la gioca alla grande in casa di una formazione che sta due categorie più su, e passa pure in vantaggio. Ma al minuto 28 della ripresa Montella decide di inserire Vlahovic. E tutto cambia.

Dal 35' al 41' il serbo imprime la svolta concreta alla partita: primo goal, secondo goal. Fiorentina qualificata tra i brividi, Monza a casa tra gli applausi. E il mondo di Vlahovic cambia completamente, perché la società pone il veto a una cessione in extremis. Anzi, Dusan parte addirittura titolare alla prima giornata, contro il , al centro di un tridente tutto gioventù e freschezza completato da Chiesa e Sottil.

Complice la scelta di Montella di puntare su una coppia d'attacco leggera, Chiesa più Ribery, le prime reti di Vlahovic iniziano a piovere tra novembre e febbraio: due al , una all' , una al Napoli, due alla . Totale: sei centri in A a 20 anni appena compiuti. Non male.

Il resto è storia recente: Vlahovic è uno dei tre calciatori viola, assieme a German Pezzella e a Patrick Cutrone, colpiti dal Coronavirus. Ma ne è uscito vincitore. E su Instagram ha esultato.

"Abbiamo vinto la nostra sfida, anche se piccola rispetto alla sfida che tutta l’umanità sta combattendo in questo momento! Certe sfide si vincono un passo alla volta...".

Tante vite dentro la stessa vita. Tante partite nella stessa carriera. In campo e pure fuori. E una stagione che, per Vlahovic, ha iniziato a snodarsi in maniera tutt'altro che piatta. A partire da un'apparentemente insignificante doppietta in un apparentemente insignificante terzo turno di Coppa Italia.