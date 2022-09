Doppietta, goal e assist per Insigne e Bernardeschi, ma il Toronto perde il derby col Montreal

La formazione canadese non riesce a dar continuità ai suoi risultati, perdendo contro il Montreal: gli italiani non bastano.

Loro ci provano, segnano, sfornano assist, ma non basta: perché poi in MLS ogni partita ha una sua storia e ogni avversario, a dispetto di quanto creda la maggior parte degli appassionati di calcio, giocano fino all'ultimo istante. Insomma: il Toronto degli italiani ha perso ancora.

Lo ha fatto nonostante le reti di Federico Bernardeschi e di Lorenzo Insigne: lo ha fatto in un derby contro Montreal che rappresenta lo specchio del momento della formazione degli ex Juventus e Napoli.

La partita del BMO Field, comunque, è una di quelle strane nel profondo: il Toronto passa in vantaggio al 5' per un calcio di rigore concesso con il VAR. Dal dischetto Federico Bernardeschi spiazza Pantemis e porta avanti i suoi.

Non finisce qui, perché 2 minuti più tardi lo stesso ex Juve pennella un assist per Lorenzo Insigne, che taglia tutta l'area alle spalle dei difensori e conclude a rete con una girata al volo: 2-0.

Da lì in poi il crollo del Toronto, che tra il 19' e il 21' subisce le reti di Miller e Mihajlovic: prima dell'intervallo arriva anche il 2-3 di Kamara. In apertura di ripresa, invece, il sigillo di Johnston.

Inutile, nel recupero, il 3-4 di Insigne, frutto di uno scavetto nei pressi dell'area piccola: e adesso per il Toronto si fa durissima in ottica Playoff.

A quattro gare dalla fine della regular season pesa il decimo posto nella Eastern Conference a -4 dai New England Revolution, settimi a 38 punti, ma con una gara in meno, e Cincinnati (stessi punti, ma con due gare in meno). Insomma: goal e assist a parte, c'è da faticare ancora.