Doppia disdetta per la Svizzera: Embolo ed Elvedi ko ad una settimana dalla sfida con l'Italia

Tra una settimana, l'Italia affronterà la Svizzera allo Stadio Olimpico in un match che sarà decisivo per decidere le sorti del gruppo C e capire chi potrà qualificarsi direttamente a Qatar 2022 e chi passerà dagli spareggi. La situazione per gli elvetici, però, si sta facendo complicata.

La squadra di Murat Yakin dovrà evitare a ogni costo una sconfitta per sperare di vincere il gruppo, cosa che comunque sarebbe non certa con un pareggio - entrambe sono a 14, con differenza reti azzurra di +11 e +9 per gli svizzeri - ma di fatto sicura con una vittoria.

Il CT però dovrà tentare l'impresa senza due dei suoi elementi priincipali: il difensore centrale Nico Elvedi e l'attaccante Breel Embolo, due degli elementi di spicco della compagine. Entrambi si sono infortunati durante la sfida tra il Mainz e il Borussia Mönchengladbach, club in cui militano.

Elvedi, classe 1996, ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia in un contrasto con Onisiwo. Ha inizialmente stretto i denti prima di arrendersi al dolore e uscire al 28'. Immaginarsi un recupero lampo sembra quasi impossibile, visto che nella ripresa è tornato in panchina in stampelle. Yakin perderebbe un difensore che negli ultimi due anni ha saltato solo una gara ufficiale con la Nati e solo per squalifica.

Anche Embolo si è fermato nel primo tempo della sfida di Bundesliga. L'attaccante classe 1997 si è toccato la coscia dopo un contrasto e ha immediatamente chiesto il cambio. Uscito in lacrime, consolato dalla panchina, per l'ex Schalke e Basilea è l'ennesimo stop di una carriera tormentata dai problemi fisici.

Embolo peraltro veniva da un grande momento, culminato nella doppietta al Bayern Monaco nel clamoroso 5-0 rifilato in Coppa di Germania ai 9 volte campioni in carica della Bundesliga. Nelle due gare di novembre aveva realizzato una doppietta di goal contro la Lituania e due assist con l'Irlanda del Nord. Assenze pesantissime a una settimana da una partita decisiva.