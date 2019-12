Doppia cifra di goal e assist: Sancho è il primo a riuscirci in Europa

Nonostante la giovanissima età, Sancho ha già superato tutti: il ragazzo inglese continua a crescere in maniera esponenziale.

Se ne parla forse troppo poco, ma Jadon Sancho probabilmente preferisce così. Gli altri si prendono le copertine, lui cresce e fa registrare dati assurdi già a metà gennaio. Con un piccolo particolare: si parla di un ragazzo del 2000, di 19 anni. Il primo a raggiungere la doppia cifra sia nei goal, sia negli assist.

Tra i giocatori dei maggiori campionati europei, comprenendo tutte le competizioni, Sancho ha già messo a segno undici goal e dieci assist: gli ultimi dei quali nel vittorioso match odierno contro il , terminato 4-0 per il con una rete e un passaggio vincente per l'ala.

Sancho è il futuro e difficilmente il riuscirà a blindarlo ancora per molto tempo. Il farà di tutto per acquistarlo e riportarlo in Premier nel 2020, ma si parla di cifre enormi, sicuramente sopra i 100 milioni. Comunque spendibili dai Blues dopo il blocco del mercato e le finestre di trattative limitate.

Sull'ex ci sono anche e , ma per ora il Chelsea sembra essere in prima fila. Duttile, capace di giocare con eguali prestazioni sia come ala destra, sia come ala mancina, Sancho proverà a vincere qualcosa con il Borussia Dortmund prima di partire.

A 19 anni sembra aver già raggiunto il suo apice al Borussia Dortmund, nel 2020 sarà un assoluto tormentone di calciomercato. Considerando anche l'Europeo con l' , tutti proveranno a prendere Sancho tra qualche mese. Sborsando cifre, forse, mai viste.