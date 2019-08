Doppia cessione dell'Arsenal: Monreal alla Real Sociedad, Elneny al Besiktas

L'Arsenal conclude una doppia operazione in uscita in poche ore: Monreal lascia dopo 6 anni e va alla Real Sociedad, mentre il Besiktas prende Elneny.

Se in il mercato in entrata si è chiuso giovedì 8 agosto, quello in uscita resta aperto, come nel resto d'Europa, fino a lunedì. E l' ne ha approfittato per concludere una doppia cessione: Nacho Monreal alla , Mohamed Elneny al .

Il difensore spagnolo, titolare con Emery in questo inizio di stagione, lascia l'Arsenal dopo sei stagioni: arrivato a Londra nel 2013 dal Malaga, con la maglia biancorossa ha collezionato 251 presenze. Ora approda alla Real a titolo definitivo. "Sarai sempre uno di noi", ha scritto il club su Twitter.

Diverso è il discorso riguardante Elneny, arrivato nel gennaio del 2016 dal ma mai in grado di conquistarsi permanentemente un posto da titolare. Il centrocampista egiziano, fuori dai piani di Emery, approda al Besiktas in prestito fino alla fine della stagione.