Dopo una sola stagione... un gigante europeo punta gli occhi sulla stella dell'Ittihad di Jeddah

Un gigante europeo ha messo gli occhi sulla stella dell’Al-Ittihad di Jeddah, con l’intenzione di ingaggiarlo durante la prossima finestra di mercato estiva, dopo una sola stagione trascorsa con i «Tigri».
Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese e ripreso dal quotidiano saudita "Al-Youm", il Porto vorrebbe ingaggiare il portoghese Roger Fernandes, giovane ala dell'Al-Ittihad, durante la prossima finestra di mercato estiva.
La notizia arriva dopo una sola stagione dalla partenza di Roger dal campionato portoghese, quando è passato all'Al-Ittihad durante la scorsa finestra di mercato estiva, in un affare del valore di 32 milioni di euro secondo quanto riportato dalla stampa.
Da allora, il ventenne ha disputato 24 partite con i "Tigri" in diverse competizioni, segnando 5 gol e fornendo 3 assist.
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Va ricordato che Fernandes vanta una carriera di tutto rispetto nel calcio portoghese con lo Sporting Braga, nelle cui giovanili è cresciuto, prima di giocare con la prima squadra tra il 2023 e il 2025.
Durante quel periodo, il giovane calciatore portoghese ha disputato 91 partite con lo Sporting Braga, segnando 12 gol e fornendo 17 assist.