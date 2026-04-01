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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dopo l'infortunio improvviso... Si fa chiarezza sulla posizione di Berguin riguardo alla partita contro l'Al-Hazm

Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
1ª Divisione
S. Bergwijn
Arabia Saudita
Paesi Bassi

Il calciatore olandese ha subito recentemente un infortunio

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Secondo quanto riportato dalla stampa, l'ala olandese dell'Al-Ittihad di Jeddah, Steven Bergwijn, non dovrebbe partecipare alla partita contro l'Al-Hazm nel campionato saudita Roshen, a seguito dell'infortunio improvviso subito di recente.

L'Al-Ittihad ospiterà l'Al-Hazm venerdì prossimo allo stadio Prince Abdullah Al-Faisal, nella ventisettesima giornata del campionato Roshen.

Il quotidiano saudita "Al-Riyadh" ha riferito che Bergwijn si è infortunato durante gli allenamenti dell'Al-Ittihad domenica scorsa, il che gli ha impedito di partecipare all'amichevole contro l'Al-Wehda il giorno successivo.

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Il giornale ha sottolineato che l'ala olandese ha svolto un allenamento individuale, correndo intorno al campo e con il pallone, per prepararsi a partecipare alla partita contro l'Al-Hazm.

1ª Divisione
Al Ittihad crest
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Neom SC
NEO
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Al-Fayha
ALF

La decisione di far allenare Bergwijn individualmente è stata presa dallo staff tecnico dell'Al-Ittihad, guidato dall'allenatore portoghese Sergio Conceição, per farlo riposare, per paura che l'infortunio peggiorasse.

L'ala olandese tornerà agli allenamenti collettivi dei "Tigri" domani, giovedì, per essere pronto a giocare la partita contro l'Al-Hazm come al solito.

Il 28enne ha disputato 25 partite con la squadra di Jeddah dall'inizio della stagione in corso in diverse competizioni, durante le quali è riuscito a segnare 9 gol e a fornire 4 assist.

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