Dopo i trionfi con il Barça solo delusioni: maledizione Champions per Guardiola

Epilogo incredibile quello del Bernabeu. Il Real Madrid acciuffa il Manchester City al 91' e perfeziona un'impresa da sogno ai tempi supplementari che vale l'accesso alla diciassettesima finale di Champions League della storia madridista.

Sul versante opposto, doccia che più gelata non si può per Pep Guardiola, costretto ancora una volta a fare i conti con una delusione tremenda in ambito europeo. Dopo aver perso soltanto un anno fa la prima finale di Coppa dei Campioni del City - ko nel derby in salsa britannica con il Chelsea - il tecnico catalano si vede strappare dalle mani il pass per la quarta finale della sua carriera.

Guardiola, infatti, ha sollevato il trofeo dalle grandi orecchie per due volte nel corso della sua decennale esperienza da allenatore: entrambi i titoli sono arrivati alla guida del Barcellona e in entrambi i casi al cospetto del Manchester United di Alex Ferguson, sconfitto 2-0 a Roma nel 2009 e 3-1 a Wembley nel 2011. Due notti di gloria prima del vuoto totale.

Da quel momento, infatti, l'allenatore spagnolo non è più salito sul tetto del continente: alla guida del Bayern Monaco dal 2013 al 2016 è stato eliminato per tre anni consecutivi in semifinale, arrivando sempre a tanto così dall'appuntamento decisivo.

Copione che si è puntualmente ripetuto anche al Manchester City: quattro uscite di scena consecutive ai quarti di finale, a precedere l'amarezza dell'anno passato in terra lusitana. Un anno dopo, altro giro e altro triste epilogo ad una manciata di minuti da quella che sarebbe potuta essere la sua quarta notte con vista sulla coppa. Una maledizione, a questo punto, acclarata.