Dopo dieci anni Kurtic lascia l'Italia, giocherà in prestito al PAOK Salonicco

Il centrocampista sloveno giocherà in prestito in Grecia al PAOK Salonicco: contratto fino al 2023 per lui.

Dopo dieci anni Jasmin Kurtic lascia per la prima volta l'Italia: negli scorsi minuti il Parma ha ufficializzato la cessione del centrocampista offensivo al PAOK Salonicco.

"Il Parma Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo fino al 30.06.2023 del calciatore Jasmin Kurtic alla Società PAOK Salonicco".

Arrivato nel gennaio del 2011 al Palermo dal ND Gorica, lo sloveno negli anni ha sempre giocato nel nostro Paese, con le maglie di Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta e SPAL.

Da gennaio 2020, poi, il trasferimento prima in prestito poi definitivo al Parma, con cui ha collezionato 57 presenze siglando 6 reti: più in generale, 331 apparizioni tra Serie A e Serie B durante la sua esperienza in Italia.

Adesso una nuova esperienza in Grecia con il PAOK Salonicco, in prestito fino a giugno 2023: "Kurtic is here", scrivono i greci sui propri canali social.