Nasce il campionato femminile in Arabia Saudita: obbligatorio velo e pantaloni lunghi

Il kit di gara non sarà quello a cui il calcio femminile è abituato in giro per il mondo, ovvero pantaloncini corti, maglie di gioco strette e capelli al vento, ma la nascita del torneo in Arabia Saudita è comunque rivoluzionario, un evento importante nei diritti delle donne del paese.

Per la prima volta, infatti, si giocherà il campionato di calcio femminile: la Saudi Women's Football League. Il 22 novembre al via la prima annata, a tre anni da un primo storico cambiamento all'interno della Arabia Saudita, quello dell'ingresso delle donne allo stadio.

L'Arabia Saudita sta cercando di liberarsi dall'immagine di Paese ultraconservatore, ma per ora ha stilato regole obbligatorie per le 22 giocatrici in campo: l'hijab (il foulard che copre i capelli, spesso utilizzato ma non obbligatorio nei campionati femminili asiatici) e soprattutto i pantaloni lunghi.

Yasser al-Misehal, presidente federale, ha evidenziato come si tratti di un momento molto importante per tutto il paese, ennesimo punto di un programma di crescita per il calcio femminile iniziato nel 2017. L'Arabia Saudita è spesso criticata all'estero per le violazioni dei diritti umani, specialmente femminili, e utilizza lo sport per dare un'immagine di sè diversa da come appare nei media.

In passato, già dal 2006, erano stati organizzati tornei locali, mentre nel 2019 è nato l'antenato dell'attuale torneo, ovvero la dilettantistica Women's Community Football League.

Sedici le squadre al via: Al-Tahadi, Sama, Al-Himma, Al-Sham Al-Zarqa e Al-Yamamah (Al-Wusta) - Al-Asafah, Nisour Jeddah, Union Al -Quwwa, Flaming Ball e Al-Leith Al-Abyad (occidentale) - Shala Al-Sharqiah, Al-Mamlaka Al-Nisà, Al-Waha e Al-Nisour Union (orientale).

Insieme al campionato femminile locale, inizieranno anche le gare della Nazionale: alla guida della rappresentativa ci sarà Monica Staab, ct tedesca. A febbraio, contro le Maldive, ci sarà il primo incontro: saranno convocate 30 giocatrici, su una plaeta di 700 tesserate.

Tornando al campionato, le sedici squadre si affronteranno in due fasi differenti: la prima vedrà il torneo in tre gironi differenti (a seconda della città di provenienza, Dammam, Jeddah o Riyadh), mentre nella seconda le vincitrici dei gruppi giocheranno un torneo durante il Kingdom Final Championship, in programma nel 2022 a Gedda.