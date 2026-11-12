Donnarumma torna a San Siro per Italia-Francia: fischi, applausi o indifferenza? La reazione dei tifosi del Milan

La possibilità che alcuni tifosi del Milan non abbiano ancora dimenticato quello che viene considerato un tradimento è alta. In questo caso Donnarumma rischia di venire nuovamente subissato di fischi da una parte dello stadio.
Anche perché, dall'altra parte, a difendere i pali della Francia ci sarà proprio colui che ha preso il suo posto al Milan ovvero Mike Maignan, diventato nuovo idolo e capitano dei rossoneri.
DONNARUMMA FISCHIATO A SAN SIRO? I MOTIVI
Nei precedenti di Donnarumma a San Siro con la maglia dell'Italia, d'altronde, i fischi non sono mancati. Il 6 ottobre 2021, nonostante l'appello lanciato da più parti, il portiere venne contestato in modo rumoroso e pesante durante Italia-Spagna.
I tifosi del Milan non hanno mai perdonato a Donnarumma la decisione di non rinnovare il contratto con i rossoneri per poi accettare la ricchissima offerta del PSG da circa 12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Una decisione che non ha permesso al club in cui è cresciuto di monetizzare la sua cessione. Ed è stata vissuta come un tradimento da molti.
IL CONFRONTO CON MAIGNAN E L'APPELLO DI MANCINI
Ora ecco il nuovo ritorno a San Siro dove, peraltro, stavolta come detto Donnarumma incrocia dall'altra parte proprio colui che ne ha preso il posto tra i pali del Milan nell'estate del 2021, ovvero Mike Maignan.
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Il portiere francese ha recentemente rinnovato il suo contratto legandosi ulteriormente ai colori rossoneri ed è diventato un idolo per i tifosi, oltre ad essere promosso capitano. Ruolo che se fosse rimasto probabilmente oggi sarebbe di Donnarumma.
Gigio però ha preferito legittimamente altre strade e, dopo aver vinto tutto col PSG, oggi gioca in Premier League con la maglia di un'altra grande del calcio europeo come il Manchester City.
Alla vigilia di Italia-Francia, intanto, Roberto Mancini ha lanciato un appello ai tifosi che affolleranno San Siro sperando di evitare un'altra raffica di fischi nei confronti di Donnarumma: "Chi va allo stadio ha il diritto di fischiare. Ma Gigio è un grande portiere e una persona straordinaria, non merita di essere contestato per vicende che risalgono a molto tempo fa. Speriamo che stavolta arrivino gli applausi".
Una risposta, ovviamente, è attesa giovedì sera quando il rischio concreto è che San Siro applauda più il portiere della Francia che quello dell'Italia.