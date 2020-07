Donnarumma e l'exploit del Milan: "Ibra è una bestia, Pioli un grande allenatore"

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, svela: “Voglio diventare il migliore e vincere tanti titoli in rossonero. Sogno il Mondiale”.

Quello che sta vivendo il è un finale di stagione in crescendo. Dalla ripresa del campionato, i meneghini hanno infilato una striscia di otto risultati utili consecutivi composta da sei vittorie e due pareggi e la cosa ha consentito loro di tornare a scalare la classifica.

Gianluigi Donnarumma, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky, ha speso parole importanti per Stefano Pioli e per il suo lavoro.

“Lo ringrazio, parla sempre bene di me. Io gli darò sempre il massimo perché è una grande persona ed un grande allenatore. Sono contento di quello che stiamo facendo e spero di riuscire a raggiungere degli obiettivi con lui”.

Tra i ‘segreti’ del Milan c’è anche Zlatan Ibrahimovic.

“Un fenomeno, una bestia. Ci dà tanto e si fa sentire tanto. Ci ha dato quella forza in più che ci mancava ed ora anche ogni allenamento si vive al massimo. Non vuole perdere mai, nemmeno in partitella, ci ha dato una mentalità incredibile”.

Il portiere rossonero ha spiegato l’exploit del Milan.

“Volevamo tornare insieme e riprenderci ciò che avevamo perso. Abbiamo lasciato tanti punti per strada e volevamo farli di nuovo nostri perché il nostro valore non era quello di prima dello stop. Il nostro valore è quello di oggi”.

Donnarumma ha spiegato qual è il suo sogno.