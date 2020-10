Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic in scadenza, Pioli: “Il club è al lavoro”

Quattro vittorie nelle prime quattro giornate di campionato, il tutto condito da nove goal fatti ed uno solo subito, oltre che da un successo nel derby contro l’. Chi era curioso di sapere se il sarebbe stato in grado di ripartire da quanto fatto nella seconda parte della scorsa stagione, avrà trovato nei risultati la propria risposta.

La compagine rossonera gioca bene e si è guadagnata la vetta momentanea della classifica. Lo sa bene anche Stefano Pioli che, parlando ai microfoni di ‘Radio Anch'io Sport’, ha commentato il grande avvio dei suoi ragazzi.

Pioli nella scorsa stagione ha dovuto convivere per mesi con voci che lo volevano certamente sostituito a fine stagione.

Tra i segreti che hanno portato il Milan a cambiare marcia anche il cambio di modulo.

“Da gennaio abbiamo cambiato il modo di giocare. In avanti Ibrahimovic non dà riferimenti e spesso scambia la sua posizione con Calhanoglu. La squadra si conosce meglio ed ora c’è maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Tonali? Sa far girare palla, è un giocatore di grandi prospettive. Per me è un titolare e noi non siamo bloccati su un’unica idea di gioco. Ho la fortuna di avere tanti titolari, vedremo più avanti”.