Donnarumma 'accoglie' Messi al PSG: "Un onore giocare con lui, è il migliore al mondo"

Il nuovo portiere del PSG Donnarumma non vede l'ora di giocare con Messi, prossimo colpo di mercato del club parigino.

Questione di giorni se non di ore e poi Lionel Messi sarà un nuovo giocatore del PSG. Un colpo clamoroso per il quale manca ormai solo l'ufficialità, come si evince per esempio dalle parole di Gianluigi Donnarumma.

Il nuovo portiere del PSG, intervistato da Sky Sport, non ha dato infatti risposte evasive riguardo alla possibilità di giocare con il fuoriclasse argentino:

"Sono felice se arriverà al Paris. È il più forte al mondo, sono emozionato e contento al pensiero di averlo in squadra".

Il numero uno azzurro ha poi raccontato il suo primo periodo a Parigi sul piano dell'ambientamento:

"Mi sto trovando benissimo, sono molto contento di far parte del Psg e spero di fare del mio meglio. Ho conosciuto la squadra: è un bellissimo gruppo e mi trovo alla grande con loro".

Donnarumma è quindi pronto a difendere la porta del PSG, con la speranza di aiutare il club parigino a primeggiare sia in Francia che in Europa. Un obiettivo che, con un Messi in più nel motore, diventa certamente più raggiungibile.