Donati duro sulla questione ripresa: "Stiamo diventando una barzelletta"

Il terzino del Lecce, con un passato in Bundesliga, critica la gestione della ripartenza: "Siamo alle chiacchiere. Diamo un'immagine imbarazzante".

La è stato il primo campionato europeo a ripartire e nel fine settimana tutti gli occhi del mondo calcistico erano puntati sulla . Anche quelli di Giulio Donati, che in Bundes ci ha giocato per 6 anni, dal 2013 al 2019.

L'attuale terzino del al 'Corriere dello Sport' ha parlato della ripresa del calcio tedesco, paragonandola alla situazione ben diversa che circonda invece la .

"In Germania dicono e fanno. Non è un caso che in Europa la Bundesliga sia stato il primo campionato a ripartire. In e in sono pronti, in hanno preso una decisione opposta, ma almeno l’hanno presa. In siamo fermi al chiacchiericcio".

L'ex e Leverkusen non usa giri di parole per inquadrare lo stato delle cose in Italia riguardo la ripresa: lo definisce come una barzelletta e una situazione mortificante per tutti gli addetti ai lavori.

"In due mesi e mezzo sul calcio non si è lavorato a nessuna strategia chiara. Stiamo diventando una barzelletta. Questa situazione di eterna attesa è mortificante per noi e per tutti quelli che lavorano nel calcio. Non si può ogni volta rimandare una decisione, ma è quello che sta succedendo in Italia. Non abbiamo certezze su niente. Non siamo stati capaci di prendere una decisione, almeno copiamo, quello non dovrebbe essere difficile".

Donati afferma anche di aver contattato diversi ex compagni e amici in Germania per parlare della situazione e che l'immagine che restituisce l'Italia all'estero non è propriamente la migliore.