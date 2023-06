Domino allenatori: il Napoli su Paulo Sousa, la Salernitana pensa a Gattuso

Messa alle spalle la parentesi al Valencia, Rino Gattuso potrebbe tornare ad essere uno dei protagonisti della Serie A.

Prendere un allenatore in grado di raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Luciano Spalletti e soprattutto di tenere il Napoli ai livelli più alti. E’ questo il grande obiettivo che si è proposto Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del club partenopeo nelle ultime settimane ha valutato una lunga lista di profili e, tra tutti, quello che al momento sembra più vicino alla panchina azzurra è Paulo Sousa.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’incontro tra De Laurentiis ed il tecnico lusitano che c’è stato venerdì ha dato esiti molto positivi, ma c’è un problema con il quale fare i conti: Sousa è legato contrattualmente alla Salernitana.

Le possibilità di liberarsi ci sono, ma solo previo pagamento entro il 20 giugno di una penale da un milione di euro. A Salerno la notizia dell’incontro tra De Laurentiis e Paulo Sousa ha sorpreso tutti in società e questo anche perché si stavano già gettando le basi per la prossima stagione.

Anche lo stesso allenatore portoghese è stato preso in contropiede e sta valutando come agire. Da un lato ci sarebbe infatti la possibilità di fare il salto in una super big del calcio italiano, dall’altro sa che il suo è solo uno dei nomi inseriti in una lunga lista di candidati (resistono Garcia, Galtier e Rafa Benitez tra gli altri).

I prossimi giorni dovranno necessariamente dire di più, ma intanto la Salernitana si è ritrovata costretta a guardarsi intorno. In caso di addio i Paulo Sousa servirà un sostituto all’altezza e, da questo punto di vista, c’è già un nome che circola con forza a Salerno: quello di Rino Gattuso.

Conosce benissimo la piazza, visto che è stato un giocatore della Salernitana per una stagione prima di iniziare la sua lunghissima avventura al Milan, ed è alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire dopo la deludente parentesi al Valencia.

La Salernitana rappresenterebbe una società giovane ed ambiziosa con la quale tornare a mettersi in mostra e chissà che realmente ogni pezzo del puzzle non possa andare al suo posto.

Un altro nome che sta circolando è quello di Andrea Pirlo, altra grande figura dal calcio italiano che ha da poco chiuso la sua esperienza turca al Fatih Karagumruk.