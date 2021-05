Dolores Aveiro sul futuro di Ronaldo: "Proverò a convincerlo a tornare allo Sporting"

La madre del portoghese ha risposto ad alcuni tifosi durante i festeggiamenti per il titolo, invocando il ritorno del figlio in maglia biancoverde.

Nella sfida del 'Mapei Stadium' Cristiano Ronaldo ha toccato quota 100 goal in gare ufficiali con la maglia della Juventus. L'ennesimo record di CR7 tiene la Vecchia Signora in corsa per l'obiettivo Champions League, al quale è inevitabilmente legata la permanenza dell'asso portoghese in bianconero.

Rimarrà alla Juve o saluterà Torino? In attesa di delineare il proprio "domani" calcistico, un primo indizio ha provato a fornirlo la madre del calciatore Dolores Aveiro, durante i festeggiamenti per il titolo nazionale vinto dallo Sporting.

“Proverò a convincerlo a tornare allo Sporting, voglio che torni… giocherà all’Alvalade”. Será que a mãe do Cristiano Ronaldo ja falou com ele hoje, a convencer lhe a vir para o Sporting.



La mamma del numero 7 bianconero, tifosissima dello Sporting tornato sul tetto del Portogallo dopo 19 anni di lunga attesa, ha risposto con toni euforici alla domanda di alcuni tifosi biancoverdi festanti che invocavano il ritorno a casa del figliol prodigo.

Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona. Un semplice augurio della sua tifosa più importante o un autentico scenario di mercato? Le prossime settimane scioglieranno i dubbi. Lui, nel frattempo, mette in bacheca un altro traguardo. Soltanto l'ultimo di una serie sterminata.