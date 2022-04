Djuricic titolare dopo 6 mesi: sostituito al 25' per scelta tecnica

Finisce dopo appena 25 minuti la sfida tra Napoli e Sassuolo del 'Maradona' per Filip Djuricic. Il centrocampista serbo, tornato titolare proprio oggi dopo oltre 6 mesi, è stato sostituito dal suo allenatore, Alessio Dionisi, sul risultato di 4-0 per scelta tecnica.

L'impatto da urlo del Napoli di Spalletti, con quattro goal nei primi 21 minuti siglati da Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens, ha costretto l'allenatore del Sassuolo a correre ai ripari dopo meno di un terzo di gara. Dentro un centrocampista con caratteristiche più difensive e fuori un trequartista: Djuricic ha lasciato il posto a Matheus Henrique.

Il serbo classe 1992, rientrato nella sfida casalinga contro il Cagliari dopo uno stop di poco meno di sei mesi per un problema muscolare, non giocava titolare dal match del 'Ferraris' di Marassi del 17 ottobre 2021, terminato sul risultato di 2-2.

La gioia per il ritorno da titolare, però, è durata poco, con la sostituzione dopo 25 minuti. Nessun problema fisico, per sua fortuna, ma una scelta tecnica e tattica per provare a contenere un Napoli straripante.