Djuricic in campo in Cagliari-Sassuolo: il serbo torna dopo 175 giorni

Filip Djuricic rivede la luce. Il centrocampista serbo del Sassuolo è tornato in campo nella sfida sul campo del Cagliari dopo 175 giorni dall'ultima volta. Quasi sei mesi ai box per il classe 1990, che non veniva impiegato dalla sfida casalinga al 'Mapei Stadium' contro il Venezia del 23 ottobre scorso, vinto per 3-1 dalla squadra di Dionisi.

Superati i problemi muscolari che lo hanno tormentato negli ultimi mesi, Djuricic è rientrato in gruppo lo scorso 5 aprile, prima della convocazione proprio in vista della sfida della 'Unipol Domus'.

"In avanti recuperiamo Djuricic finalmente e sono contento di questo. Rientra e sarà a disposizione, quanto sinceramente non lo so. Non dal 1' minuto - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico degli emiliani -. Nella testa anche 180 minuti perché non vedeva l'ora di ritornare, nelle gambe non ce l'ha tutta ma è un grande atleta, sicuramente se dovesse essere chiamato in causa lo farà molto bene"

All'82' del match, sul risultato di 1-0 in favore del Cagliari, Dionisi ha deciso di inserire Filip Djuricic al posto dell'attaccante della Nazionale Gianluca Scamacca.

Una bella notizia per il Sassuolo e per il suo allenatore Dionisi, che spera di poter contare sul centrocampista serbo nel finale di stagione dopo la lunga assenza a causa di problemi fisici.