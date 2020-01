Djorkaeff ride: "Conte non avrebbe mai allenato l'Inter ai miei tempi"

L'ex idolo nerazzurro è rimasto stranito dall'arrivo all'Inter del vecchio allenatore juventino: "Ma ha fatto un buon lavoro".

Non ha raggiunto gli ottavi di Champions, ma proverà a vincere l' . Non ha chiuso il girone d'andata da capolista, ma è comunque lì. Antonio Conte ha risvegliato l'amore dei tifosi per l', nuovamente convinti che la formazione nerazzurra possa alzare un trofeo dopo un decennio.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Conte sta vivendo al massimo il mondo Inter nonostante sia una bandiera della , sia in campo, sia in panchina. I tifosi dell'Inter hanno però messo da parte il suo passato bianconero visti i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni e la corsa verso la vetta di .

Yuri Djorkaeff, idolo dell'Inter dopo gli anni passati in nerazzurro negli anni '90, ha parlato proprio di questo aspetto:

"Dove giocherei nell'Inter di Conte? Ai miei tempi non sarebbe mai stato l’allenatore dell’Inter...".

Per l'ex Campione del Mondo francese non è stato subito convinto dal suo ingaggio:

"Quando Conte ha firmato all’Inter mi ha fatto strano da interista perché arrivava dalla , ma alla fine fa un gran lavoro".

Dal 1996 al 1999 Conte e Djorjaeff hanno combattuto in Serie A difendendo rispettivamente appunto i colori di Juventus e Inter.

Ora uno allena i nerazzurri, mentre l'altro spera che l'ex avversario possa guidarli fino alla gloria: